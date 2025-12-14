Haberler

Yaşam Haberleri

Çorba içerken kalp krizi geçirdi! Restoran sahibi hayata döndürdü

Çorba içerken kalp krizi geçirdi! Restoran sahibi hayata döndürdü

Aydın’da bir restoranda kalp krizi geçiren M.A., yere yığıldı. Patron Ahmet Salış, dakikalarca uğraştı ve duran kalbi çalıştırdı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025

Paylaş







Efeler ilçesinde bir restoranın sahibi Ahmet Salış, hayatının en zor ama bir o kadar mutlu gününü yaşadı. Müşteri M.A., çorba içtiği sırada kalp krizi geçirdi ve yere yığıldı. Durumu fark eden Salış, hızla müşterinin yanına gitti. M.A'ya dakikalarca kalp masajı yaptı. Kalbi tekrar çalıştıran Salış, "Müşterimizin kızı, 'Babam kalp hastası, kalp krizi geçiriyor olabilir' diye bağırdı. Hemen yanına koştum. O anda soğuk ter döktüğünü fark ettim. Kalp masajına başladım. Sonra gözlerini açtı, bilinci yerine geldi. Terini sildik, kafasının altına yastığa benzer bir şey koyduk. Bilinci yerine geldiği için sevindik. Bu konuda tecrübem var, kalp masajının nasıl yapılmdığını biliyorum" dedi. Kalp krizi geçiren adamın kızı da Salış'a teşekkür etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN