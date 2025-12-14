Aynı hastanede anne-oğul gururu!
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 30 yıldır evde sağlık hizmetleri hemşiresi olarak görev yapan Perihan Başbuğ Yılmaz, 1 yıl önce Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan oğlu Bünyamin Yılmaz ile 1 yıldır aynı hastanede görev yapıyor.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 30 yıldır evde sağlık hizmetleri hemşiresi olarak görev yapan Perihan Başbuğ Yılmaz, 1 yıl önce Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan oğlu Bünyamin Yılmaz ile 1 yıldır aynı hastanede görev yapıyor. 2024 Eylül'den bu yana birlikte işe giden anne-oğul, hastalarına şifa olmaya çalışıyor. 2 çocuk annesi Perihan Başbuğ Yılmaz, "Oğlumu gördüğüm anda gururlanıyorum ve çok mutlu oluyorum. Bebekliği ve çocukluğu aklıma geliyor. Ergenliği ve tıp seçtiği, mezun olduğu o günler aklıma geliyor. Poliklinikte veya herhangi bir yerde, hastaya yardım etmesi çok hoşuma gidiyor ve gurur duyuyorum. Hemşire bir anne olarak beni mutlu ediyor. Oğlumu soranlara 'Ben yetiştirdim' diyorum." dedi.