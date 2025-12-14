Haberler

Almanya’yı bıraktı köyüne döndü! “Robot gibi çalışacağıma çoban olurum”

Yıllarca Almanya’da çalışan Uğur Gedik, Giresun’a geri döndü. Gedik, “Robot gibi çalıştırıyorlar. Köyümde çobanlık yaparım, o şartlarda çalışmam” dedi.

Birçok genç geleceğini yurt dışında ararken, 35 yaşındaki Uğur Gedik tam tersine bir karar alarak memleketi Giresun'a döndü. Almanya'da yoğun çalışma temposu nedeniyle ailesiyle neredeyse vakit geçiremediklerini belirten Gedik, "Vardiya sisteminden dolayı bazı günler birbirimizi hiç göremediğimiz oluyordu. Bu düzen hem bizi hem çocuğumuzu yıprattı. Eşimle aldığımız kararla köyümüze dönmeye karar verdik. Köye yerleşir yerleşmez hayvancılık işini kurduk. Kısa sürede 27 büyükbaş hayvanlık bir sürü oluşturduk. Orada robot gibi çalışacağıma kendi köyümde çoban olurum" dedi.

