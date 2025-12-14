Haberler

4 özel çocuğuna 68 yaşında bakıyor! Fedakâr anne herkesi duygulandırdı

Tunceli’de yarım asırdır 4 özel çocuğuna bakan 68 yaşındaki annenin fedakarlığı büyük takdir topladı.

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025

Tunceli Merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Ani Oğurlu'nun özel 4 çocuğu bulunuyor. 48 yaşındaki Nuray, 47 yaşındaki İlhan, 42 yaşındaki Semra ile 35 yaşındaki Hasan Orhan Oğurlu'nun tüm ihtiyaçları doğdukları andan itibaren anneleri Ani Oğurlu tarafından karşılanıyor. Tüm çocuklarının kişisel bakımlarını kendisi yapan anne Oğurlu, "Hiçbiri kendine bakamıyor. Banyolarını, tıraşlarını yapamıyorlar, üstlerini giyemiyorlar. Ben hep yanlarındayım" dedi.

'KİMSEYE KÖTÜLÜKLERİ YOK'

Çocukları için melek benzetmesi yapan Anne Oğurlu, "Hiç kimseye kötülükleri yok. Aynı küçük çocuklar gibi melekler gibi. Kimseye zararları yok. İnsan bazen zorlanıyor. Kolay bir şey değil. Dışarı çıkamıyorum çıksam da gözüm arkada kalıyor. Eşim de rahatsız" ifadelerini kullandı.

