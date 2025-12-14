Haberler

18 yaşındaki Neslinur’un son feryadı: “Baba ben ölüyorum”

Muğla’da 18 yaşındaki Neslinur Topal, 24 Kasım’da zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Topal’ın son sözleri ortaya çıktı: Baba beni kurtar ölüyorum.

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025

Seydikemer'de Neslinur Topal (18), 24 Kasım'da iddiaya göre zehirlendi. Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. TAKVİM, genç kızın babası Musa Topal'ın jandarmaya verdiği ifadesine ulaştı. Musa Topal, "3 kez gittiğimiz Seydikemer Devlet Hastanesi'nde doktorlar, serum verdi. İlaç yazarak gönderdi. Doktor, bir sıkıntı kalmadığını, evde dinlenmesini söyledi. Eve geldik. Neslinur saat 12.00'de yanıma gelerek 'Baba, ben ölüyorum. Beni kurtar, çok kötüyüm' dedi. Hemen aracımla yola çıktım. 112'ye durumu bildirdik. Fethiye girişinde kızımı ambulansa aldılar. Kızımın ağırlaştığını görünce akrabama oğullarımı da Fethiye Devlet Hastanesi'ne getirmesini söyledim. Doktorlar kızımın neden rahatsızlandığın sorunca, tavuktan ya da rutin uyguladığım zirai ilaçlamadan olabileceğini söyledim. Oğullarımın da tedavisi başladı. Sonrasında çocukları başka hastaneye sevk ettiler. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldikten 1.5 saat sonra kızım vefat etti.

Haber: Ceyhan Torlak

