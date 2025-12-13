Haberler

Yıllar süren mücadele sonuç verdi: Şehit babasının kabrini buldu! 'Memlekete nakledeceğim'

Erzurum’da 63 yıl önce şehit olan er Eyüp Örencik’in oğlu Bekir Örencik, yıllarca babasının kabrini aradı. Sonunda bir şehitlikte 7 isimsiz mezar olduğunu öğrendi. DNA testi için harekete geçti. “Babamın kabrini, memleketime nakledeceğim” dedi.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025

Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Maruf köyünde yaşayan Eyüp Örencik, evlendikten kısa bir süre sonra vatani görevini yapmak üzere Erzurum'a geldi. Er Eyüp Örencik, 11 Mayıs 1962 yılında askeri aracın devrilmesi sonucu 6 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Örencik ve 6 arkadaşının cenazesi, Erzurum'da toprağa verildi. Korgun'da köyde yaşayan ailesi, imkansızlıklar nedeniyle o zaman cenazeyi memleketlerine götüremedi. Eyüp Örencik askerdeyken dünyaya gelen oğlu Bekir Örencik (62), yıllar sonra babasının mezarını bulmak için araştırmaya başladı.



Yaklaşık 10 yılıllık araştırmanın sonunda Erzurum'un Pasinler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Hanifi Eldek'ten müjdeli haber geldi. Mahalledeki Ali Çavuş Şehitliği'nde bulunan 7 isimsiz mezarın 1962'de kazada hayatını kaybeden askerler olduğunu öğrendi. Ancak mezar taşlarında isimlerin yazılı olmadığı tespit edildi. Şimdi ailenin kimlik tespiti için 7 mezardan alınacak örneklerle eşleşmesi için DNA örneği vereceği belirtildi.

MEZARDA İSİM YOK

Bekir Örencik, "DNA tespiti sonrası babamın mezarını memleketime nakledeceğim" dedi.

