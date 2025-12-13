Vizesiz seyahat mümkün olacak: 1 milyon schengen işleme alınacak!

Haberler

AB vizesine ilişkin önemli bir açıklamalar geldi. AB yetkilisiJ urgis Vilcinskas, Avrupa Komisyonu’nun vize serbestisi diyaloğunu yeniden başlatma önerisini duyurdu.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025

Türkiye'nin AB üyelik süreci hakkında konuşan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Türklere vize kolaylığı için olumlu açıklamalar yaptı. Avrupa Komisyonu'nun vize serbestisi diyaloğunun yeniden başlatılması önerisinde bulunduğunu bildiren Vilcinskas, '72 tane kriter var 66 kriter tamamlanmadı. Türk vatandaşları vizesiz seyahatten faydalanma imkanına sahip olacak. Karşılıklı menfaat varsa, fırsatlar bizi bekliyorsa rasyonel kararlar verilecek" diye konuştu. 2025'in Türkiye-AB ilişkileri açısından güçlü bir yıl olduğunu vurgulayan Vilcinskas, "Türkiye'de 1 milyondan fazla Schengen vize başvurusu işleme alınacak. Bu rakam Çin'den sonra en yüksek oran" ifadesini kullandı.

BEKLEME SÜRESİ AZALACAK

Kademeli vize uygulamasının başlatıldığını hatırlatan Vilcinskas, 'Uygulamayla güçlü ve iyi seyahat geçmişine sahip Türk vatandaşları vize alıp seyahat edebilecek. Zamanla uygulamanın çok olumlu etkilerini göreceğiz. Başvuru sürecinde, konsolosluklarda randevu bekleme süresi azalacak. Sonuç çıkarmak için belki erken ama kademeli aşamada gördük ki, konsolosluklar daha çok geçişli Schengen vizesi verebildi" dedi.

