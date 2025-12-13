Haberler

Ürgüp lezzette sınırları aştı

Peri bacalarıyla tanınan Ürgüp, Michelin Rehberi’nde yer alan 15 restoranla uluslararası gastronomi merkezi haline geldi. Conde Nast Traveller, “Ürgüp ziyaretçileri çağırıyor” ifadesiyle kenti övdü.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025

Peri bacalarıyla bilinen Ürgüp, önemli bir lezzet durağı oldu. Michelin Rehberi'nde 15 restoranla zirveye çıkan Ürgüp, uluslararası gastronomi merkezi oldu. İngiliz seyahat dergisi Conde Nast Traveller, "Ürgüp, keşfedilmesi gereken bir yer. Sadece doğası, tarihi değil aynı zamanda Michelin yıldızlı şefleri de mutluluk vaad ediyor. Türkiye'nin birçok yeri görülmeye değer elbette ama Ürgüp ziyaretçileri çağırıyor. Restoranlardaki sadece o bölgeye ait yemekler unutulmayacak tatillerin başlangıcı oluyor" diye yazdı.