TÜGVA sanat okulu dersbaşı yapıyor: 'Düşünsel ve sanatsal anlamda derinleşiyoruz'

Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA tarafından her yıl düzenlenen 'Kültür Sanat Okulu', 'İz ve Yansıma' temasıyla bugün başlıyor. Program yıl sonuna kadar her cumartesi günü Eyüpsultan'daki TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025

Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA tarafından her yıl düzenlenen "Kültür Sanat Okulu", "İz ve Yansıma" temasıyla bugün başlıyor. Program yıl sonuna kadar her cumartesi günü Eyüpsultan'daki TÜGVA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. TÜGVA Kültür Sanat Koordinatörü Zehra Çağırıcı, "Bu programla gençlerin düşünsel ve sanatsal anlamda derinleşebilmelerine, alanında uzman isimlerle temas kurarak nitelikli bilgiye ulaşabilmelerine imkan sağlıyoruz" dedi.

