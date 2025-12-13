Haberler

Takvim hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor: Soyadı değişir mi, tacize ceza var mı, kasko hırsızlıkta nasıl işler?

Vatandaşların günlük hayatta en çok merak ettiği hukuki konuları Takvim hukukçunuz yanıtladı. Soyadını değiştirmek isteyenler, telefonla tacize uğrayanlar ve aracı çalınanlar için yol haritası netleşti.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025

Babamla uzun zamandır görüşmüyoruz. Onun soyadı yerine annemin soyadıyla yaşamak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Soyadı değişikliği talepleri, genel ismi ile nüfus sicilinin düzeltilmesi davaları, davayı açanın yani davacının ikametgahının bulunduğu asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Soyadının değiştirilmesi için mahkeme 'haklı bir sebebin varlığı' kriterini aramaktadır. Sizin olayınıza benzer bir olayda Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2.3.1989 tarihli 1989/1012E. No'lu kararında, babasının soyadını taşımak istemeyen davacının hiç tanımadığı, görmediği, baba diye bilmediği ve olanak bulunduğu halde kendisi ile ilgilenmediği, görmek istemediği ve kendisini sevmediği, umursamadığı kanaatini taşıdığı kişi ile kendisini duygusal açıdan baba-oğul ilişkisi içinde görmemesi nedeniyle, onun soyadını taşımakta sıkıntı çekmesinin makul ve hayatın olağan akışı içerisinde anlayışla karşılanabilecek nedenler olduğunu belirterek, bu hususun haklı sebep olarak kabul edilmesi gerektiğini hüküm altına almıştır.





YAPTIRIM VAR MI?

Sosyal medyada yabancı dil eğitimi ile ilgili yalan ifadelerin yer aldığı ilanlar görüyorum. Bunun cezası var mıdır?

Gerçeğe uygun düşmeyecek, kişileri maddi ve manevi olarak zarar uğratacak her durum tehlikelidir. Burada yapılacak olan başlıca iş, vaat edilen durumların uygunluğuna bakılıp, yanıltıcı özellikte olup olmadığını irdelemek olacaktır. Reklamların yalan ve yanıltıcı durumda olması ise tüketicilerin şikâyetleri üzerine söylenen beyana göre kuruma para cezası uygulanıp reklamın yayından kaldırılması ile sonuçlanabilmektedir. Dikkatli bir kullanıcı ve alıcı olmak ise bu noktada önem taşımaktadır.