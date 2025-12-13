takvim-logo

Sokak ortasında bıçaklı infaz

Adana’nın Seyhan ilçesinde sokakta kanlar içinde bulunan Murat İnanmaz’ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet Büro ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
Sokak ortasında bıçaklı infaz

Adana Seyhan'da sokakta kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin, Murat İnanmaz'a ait olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.