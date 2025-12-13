Haberler

Sahte TOKİ vurgunu: Dalga geçerken yakalandı

Bursa’da sahte TOKİ sitesiyle 53 kişiyi dolandıran 20 yaşındaki hukuk öğrencisi E.A., mağdurlarla alay edip “Gidin polise şikâyet edin” dedi. Siber polis, genç kızı 10 günlük takibin ardından operasyonla yakaladı.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025

Bursa'da 20 yaşındaki hukuk öğrencisi E.A., sahte TOKİ sitesiyle vatandaşları dolandırıp mağdurlarla dalga geçerek "Uykum geldi, gidin polise şikâyet edin" derken; bir yandan da arkadaşına "Onlar ev sahibi olmak için başvuru yapıyor, ben onların parasıyla ev sahibi oluyorum" şeklinde konuşunca devreye giren siber polis, genç kızı 10 günlük takip sonrası operasyonla kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili 53 kişi resmi müracaatta bulundu.