Haberler

Yaşam Haberleri

Prizden çıkan yangın 3 can aldı

Prizden çıkan yangın 3 can aldı

İstanbul Pendik’te bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazesi, Kartal’daki Nursen Özdayı Safa Camisi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025

Paylaş







İstanbul Pendik'te 2 katlı bir binanın giriş katında prizden kaynaklı yangın çıktı. Vatandaşların evden çıkardığı dört çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan Cennet Çelikkol (9, Zülfikar Sepetci (5) ve Özden Sepetci (3), kurtarılamadı. M.A.Ç. (11) ise ağır yaralandı. Çocuğun tedavisinin sürdüğü bildirildi. Evin annesi Selvi Sepetci, yangın başladığı sırada kızı Ela Nur Zurnacı'yı hastaneye götürdüğü öğrenildi. Anne, gözaltına alındı. 15 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Kadının eşi Tanju Özcan'ın ise yangın sırasında aranma kaydı olduğu bir suçtan dolayı gözaltında bulunduğu öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan Cennet Çelikkol, Zülfikar Sepetci ve Özden Sepetci'nin cenazesi araçla camiye getirildi. 3 çocuğun cenazesi, Kartal'daki Nursen Özdayı Safa Camisi'nde dün düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.