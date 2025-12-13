Haberler

Yaşam Haberleri

Paketten 60 bin dolar çıktı !Sahibine teslim etti

Paketten 60 bin dolar çıktı !Sahibine teslim etti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir zincir markette temizlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Ada, 2 gün önce sabah temizliği sırasında market önündeki ağacın dibinde bırakılmış kargo poşetini fark etti. Pakette, yüklü miktarda dolar olduğu belirlendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025

Paylaş







Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir zincir markette temizlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Ada, 2 gün önce sabah temizliği sırasında market önündeki ağacın dibinde bırakılmış kargo poşetini fark etti. Poşeti çöpe atmak üzere eline alan Ada, içinin dolu olduğunu görünce market müdürüne bilgi verdi. Açılan pakette, yüklü miktarda dolar olduğu belirlendi. Polis ekipleri, kendilerine teslim edilen paketteki 60 bin doları tutanakla kayıt altına aldı. Polis, daha sonra dolarları sahibine verdi. Paranın sahibi de temiz yürekli Ada'ya teşekkür etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN