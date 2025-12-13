Minik Hazal’dan umut veren mücadele
Hazal bebek, 29 haftalık ve 1 kilo 580 gram doğdu. Karaciğerinde sorunlar vardı, ardından beyin kanaması geçirdi. Doktorların başarılı müdahalesi, minik kalbinin pes etmemesi Hazal Engin’i sağlığına kavuşturdu
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan Neslihan Engin'in (25) henüz 7 aylık hamileyken doğum sancıları başladı. Genç kadın, yaklaşık 1,5 ay önce kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "Hazal" adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1 kilo 580 gram doğan Hazal bebek, akciğerleri gelişmediğinden solunum cihazına bağlandı.
ÇOK ÜZÜLDÜK
Kuvözde tutulan ve her an kaybedilme ihtimali olan bebekte, iki haftalıkken beyin kanamasına bağlı hidrosefali (beyinde sıvı birikmesi) oluştu. Beyinde biriken sıvı, beyin ve sinir cerrahı Opr. Dr. Günhan Güngör'ün operasyonuyla alındı. Tedavi süreçleriyle vücut fonksiyonları düzene giren Hazal bebeğin, doktor ve hemşirelerin desteğiyle verdiği yaşam mücadelesi herkesi şaşırttı. Hazal'ın ikinci çocuğu olduğunu ve durumunu öğrenince çok üzüldüklerini dile getiren Anne Neslihan Engin, "Akciğerlerinde sorun vardı. Kilosu da çok düşüktü. Hatta yaşama ümidini de bir an kesmiştik. Her şeye kendimizi hazırlamıştık. Zor günler geçirdik. Hastaneye sürekli geldik, gittik, bebeğimizin durumuyla ilgilendik.
Doktorlarımız tedavi süreçlerini yakından takip etti, çok ilgilendiler" dedi.
BEYNiNDEN SIVI ALINDI
Çok korkulan günler yaşadıklarını belirten anne şöyle konuştu: Çok düştüğümüz anlar oldu elbette. Bebeğimizi önce Allah'a sonra doktorlarımıza emanet ettik. Bebeğimin beyninden sıvı çekildi. Çok şükür iyileşti. Haftaya da inşallah taburcu olacağız. Doktorlarımıza ve hemşirelerimizden Allah razı olsun. Hepsi de ellerinden geleni yaptılar.