Kusursuz sandığı cinayeti kamera ele verdi

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025

Tüyler ürperten olay, 24 Ekim'de İzmir 'in Torbalı ilçesinde Muratbey Mahallesi 3663 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Hatice ve Şadi Avcı çifti ile çocukları Mehmet Avcı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Sağlık ekipleri, 3 kişinin öldüğünü belirledi. İlk belirlemelere göre Mehmet Avcı'nın, annesi Hatice ve babası Şadi Avcı'yı tabancayla vurup, ardından intihar ettiği düşünüldü.





PARMAK İZİNİ SİLMİŞ

Özel ekip kuruldu. Uzman ekipler, aile bireylerinin tüm irtibatlarını mercek altına aldı. Ailenin küçük oğlu Mert Avcı'nın durumu şüpheli bulundu. Ayrıca olay yerinde bulunan tabancanın üzerindeki parmak izlerinin de silindiği tespit edildi. Polis, Şadi ve Hatice Avcı çiftinin küçük oğlu Mert Avcı tarafından işlendiği belirledi. Şüpheli Mert Avcı'nın saat 12.00'de otomobille eve gelip, binaya yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı. Mert Avcı'nın saat 14.50'de ise evden ayrıldığı da yine kameralardan tespit edildi. Öte yandan Avcı'nın olay günü akrabalarını arayıp, ailesine ulaşamadığını söylediği, çilingirle girilen evde cesetlere ulaşılınca da şaşırıp, üzülmüş gibi bir tavır sergilediği de belirlendi.Şüphelinin olaydan önce evde olayı gerçekleştirirken çıkabilecek sesi bile düşünüp, olayı her ince detayına kadar planladığı ve delilleri yok ederek ayrıca intihar izlenimi verip, yanıltıcı delil üretmeye çalıştığı saptandı. Mert Avcı, ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu.