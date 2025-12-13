takvim-logo

İstanbul ve İzmir'de narkotik operasyon: Yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen narkotik operasyonlarında yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanırken, 7’si tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 milyon 958 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

İstanbul ve İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu

Ekran görüntüsü (Sosyal medya)Ekran görüntüsü (Sosyal medya)

3 MİLYON 912 UYUŞTURUCU HAP

Yerlikaya'nın, NSosyal hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Esenler ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 milyon 912 bin uyuşturucu hap ve 145,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Ekran görüntüsü (Sosyal medya)Ekran görüntüsü (Sosyal medya)

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'de ise Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Buca ilçesinde operasyon yapıldı. Operasyonda, 3 milyon 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Ekran görüntüsü (Sosyal medya)Ekran görüntüsü (Sosyal medya)

6 MİLYON 958 ADET UYUŞTURUCU HAP

Operasyonlara ilişkin video paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul ve İzmir'de polisimiz tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarımızda 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

