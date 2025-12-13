İstanbul ve İzmir’de narkotik operasyon: Yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Ekran görüntüsü (Sosyal medya)

6 MİLYON 958 ADET UYUŞTURUCU HAP

Operasyonlara ilişkin video paylaşan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul ve İzmir'de polisimiz tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarımızda 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

