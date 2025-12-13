İstanbul ve İzmir'de narkotik operasyon: Yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen narkotik operasyonlarında yaklaşık 7 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanırken, 7’si tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 milyon 958 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.
3 MİLYON 912 UYUŞTURUCU HAP
Yerlikaya'nın, NSosyal hesabından yaptığı açıklamaya göre, İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Esenler ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 milyon 912 bin uyuşturucu hap ve 145,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İzmir'de ise Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Buca ilçesinde operasyon yapıldı. Operasyonda, 3 milyon 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.