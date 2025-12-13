Her vadede sürdü ve devam edecek: ‘Dezenflasyon sürecek’
TCMB Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarının sağlanmasında alınan mesafeyi önemsediklerini belirterek, 'Hem kısa dönem göstergeler hem de orta vadeli görünüm, bize dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, fiyat istikrarının sağlanmasında alınan mesafeyi önemsediklerini belirterek, "Hem kısa dönem göstergeler hem de orta vadeli görünüm, bize dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor. Bu düşüşün kalıcılığını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz" dedi.