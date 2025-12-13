Haberler

Hayallerini 3 metrelik karavana sığdırdılar

Dilara ve Murat Yaşar çifti, 25 bin liraya aldıkları hurda aracı 4 ayda karavana dönüştürdü. Doğasever çift, “Tarçın” adını verdikleri araçla Türkiye’yi dolaştı.

Antalya'da bir mühendislik firmasında çalışan Murat ve Dilara Yaşar çifti hafta sonlarını doğa ile iç içe geçirmek için internetten gördükleri hurda minibüsü Tokat'ta buldu. Hayata dönüş operasyonu adı verdikleri çalışma ile 100 bin lira masraf ederek 4 ayda hurda araçtan Türkiye'nin en küçük mini karavanını inşa ettiler. Yaşar çifti adete karavanlarını nakış nakış işledi. Milim milim hesap ederek tüm hayallerini uzunluğu 3 metre 29 santim, genişliği 1 metre 39 santim yüksekliği 3,2 m3 genişliğindeki karavana sığdırdı. Adına da "Tarçın" dediler. Yaşar çifti, "Türkiye'nin dört bir yanındaki kampları gezdik. Büyük keyif aldık" dedi.