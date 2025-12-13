Haberler

Güllü'nün sessiz çığlığı: 'Kardeşim sana ihtiyacım var, bunlar beni öldürecek'

Ünlü şarkıcı Güllü’nün 6. kattan düşerek öldüğü gece evde bulunan Sultan Nur Ulu, polise “Annesini Tuğyan itti” dedi. Avukatlar dosyadan çekilirken, katil zanlısı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025

Yurt dışına kaçmak üzere iken İstanbul Büyükçekmece'de polis tarafından yakalanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Nur Sultan Ulu, dün emniyette sorgulandı. Gülter ile Ulu'nun ifadeleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz nezaretinde dosyada görevli 2 cumhuriyet savcısı tarafından alındı.

TERS KELEPÇE TAKILDI

Etkin pişmanlıktan yararlanan Ulu, korkunç cinayeti itiraf ederek "Annesini aşağıya Tuğyan etti" dedi. Katil zanlısı ise suçlamayı kabul etmedi. "Gerçekler ortaya çıkacak" dedi. İfadelerin ardından Gülter'in avukatları davadan çekilerek, "Biz de ekip olarak en başından beri ikisine de dosyada en ufak bir şüphe sezersek Güllü Hanım'ın bizdeki kıymetli mirasına saygısızlık olmaması adına dosyadan çekileceğimizi söylemiştik" diye konuştu. Gülter ters kelepçe takılarak Ulu ve 3 şüpheli ile birlikte adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Gülter, tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi.



YARDIM İSTEDİ

Güllü'nün 42 yıllık arkadaşı Çiğdem Turan, olaya yön verecek bir iddia ortaya attı. Turan, Güllü'nün vefat etmeden 3-4 gün önce kendisini arayarak, "Kardeşim sana ihtiyacım var, bunlar beni öldürecek" dediğini söyledi. "Tuğyan'ın süt annesiydim. Tuğyan, çocukluğundan beri agresif, kaosla beslenen bir çocuktu. Güllü, Tuğyan'ın evli bir adamla ilişki yaşamasına karşı çıkardı" diye konuştu.



BABA PLAN ÇÖKTÜ

Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardındaki sır perdesi aralanıyor. TAKVİM'in ulaştığı TÜBİTAK'ın çözdüğü ses kayıtları ve bilirkişi raporlarında sanatçının, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden itildiği öne sürülmüştü. Yurtdışına firar etmek üzereyken yakalanan Gülter ile arkadaşının firar planının perde arkası da ortaya çıktı. İddiaya göre Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, olup bitenleri babası Arif Ulu'ya anlattı. Arif Ulu da olası bir gözaltı ihtimaline karşın Gürcistan üzerinden gerçekleşecek kaçışı organize etti ve göçmen kaçakçıları ile görüşüp için girişimlerde bulundu. Ulu, bu süreçte adım adım takip edildi.

Bilirkişi heyeti, Güllü'nün düştüğü camın önünde inceleme yaptı. Kızı Tuğyan'ın boy ölçüsünün de alındığı ortaya çıktı.

