Haberler

Yaşam Haberleri

Görev başında yürek burkan çağrı: “Kızım Ela’ya ses olun”

Görev başında yürek burkan çağrı: “Kızım Ela’ya ses olun”

Mersin’in Silifke ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Nadir Yasin Özdurak, 6 aylık SMA hastası kızı Ela için kamuoyuna seslendi. “Ülkemin güvenliğini korurken tek ricam, kızım Ela’ya sahip çıkmanız” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025

Paylaş







Mersin Silifke'de görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Nadir Yasin Özdurak, 6 aylık SMA hastası kızı Ela için görevi başında çağrı yaptı. Özdurak, "Ben görevimin başında ülkemizin güvenliğini korumaya çalışırken, sizlerden tek ricam kızım Ela'ya sahip çıkmanız. Ela'nın duyulamayan bu incecik feryadının sizlerin yüreğine ulaşmasını, onun sesi olmanızı istiyorum. Zamanla yarıştığımız bu zorlu süreçte vereceğiniz her destek, kızımızı ilacına bir adım daha yaklaştıracak ve bize yeniden umut verecek" ifadelerini kullandı.