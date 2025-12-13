Haberler

Esnaf korunacak

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025

300 bin esnafın basit usulden gerçek usule geçmesini öngören düzenlemede kapsam daraltılarak kırsaldaki küçük esnafın korunması amaçlandı. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek kararla, nüfusu 2 binin altında kalan köy ve beldelerdeki mükellefler, vergilendirmede basit usulde kalmaya devam edecek. Yeni düzenleme büyük ölçekli yerleşim yerlerindeki geçerliliğini koruyor. Gerçek usule geçişe, sektör temsilcilerinden erteleme veya iptal talepleri gelmişti.

