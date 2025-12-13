Devlet ana: Engelsiz eğitim! Bir sözü yetti
Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, bedensel engeli nedeniyle online eğitim gören 9. sınıf öğrencisi Faruk Uğuz'un okul hayalini gerçeğe dönüştürdü.
