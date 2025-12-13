Cinayet zanlısı dizi setinde yakalandı
Kardeşinin ölümüne neden olan ağabey, dizi çekilen dağ evinde yakalandı.
Şanlıurfa Bozova'da iddiaya göre Ayhan Bulut, arazi paylaşımı nedeniyle babası Doğan Bulut ile evde tartışmaya başladı. Ayhan Bulut, evde bulunan tabanca ile ateş açtı. Bu sırada evin penceresinden tartışmayı izleyen küçük kardeş Mehmet Bulut'a isabet etti. Mehmet Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ağabey Ayhan Bulut, JASAT ekipleri tarafından kentte çekimleri süren bir dizinin seti olarak kullanılan dağ evinde saklanırken yakalandı.