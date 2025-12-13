Ataşehir’de otel yangını: Çatı katı alevlere teslim oldu

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 09:05

İstanbul Ataşehir'de bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

OTELİN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI

Yangın, saat 08.15 sıralarında Ataşehir Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan Rise Inn isimli otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı otelin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı.