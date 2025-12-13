Ataşehir’de otel yangını: Çatı katı alevlere teslim oldu
İstanbul Ataşehir’de bir otelin çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
OTELİN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI
Yangın, saat 08.15 sıralarında Ataşehir Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan Rise Inn isimli otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı otelin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı.