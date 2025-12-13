Aleyna Çakır davasında çarpıcı tanık

Haberler

2020’de evinde ölü bulunan Sema Esen’in (Aleyna Çakır) davasında konuşan tanık, olay gecesi sanık Ümitcan Uygun’la asker eğlencesinde olduklarını ve Esen’in Uygun’a ulaşamadığını söyledi. Mahkeme, davayı 30 Ocak 2026’ya erteledi.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025

Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen (21), 2020'de Ankara Keçiören'de evinde ölü bulundu. İlk etapta intihar ettiği değerlendirilmiş, ancak vücudunda morluklar ve darp izleri ve tırnak altında başka DNA örnekleri tespit edilince soruşturma genişletildi. Olayın ardından Aleyna'nın eski erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından fiziksel şiddet gördüğü ve Aleyna'nın baygın halde yerde yattığı videolar sosyal medyada gündem olunca, soruşturmanın bir numaralı şüphelisi Ümitcan Uygun oldu. Uygun tutuklanırken, Aleyna'nın vücudunda Uygun'a ait DNA örnekleri tespit edildi. Davadaki duruşma dün görüldü. Tanık M.C.Ö.'nün mahkemede anlattıkları ise şaşkınlık yarattı. M.C.Ö. olay gecesi sanık Ümitcan Uygun ile asker eğlencesi için bir araya geldiklerini, Sema Esen'in kendisini arayarak Uygun'a ulaşamadığını söylediğini ve Uygun'a "kız arkadaşının yanında ol" dediğini anlattı.

Mahkeme, eksik unsurların giderilmesi için duruşmayı 30 Ocak 2026'ya erteledi.