Aile içi tartışma katliama döndü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Ahmet Sarı, tartıştığı eşi Selvi Sarı ile araya giren bacanağı Muharrem Arslan’ı tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli kısa sürede yakalandı.

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025

Adıyaman Besni'de yaşayan Ahmet Sarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle evde eşi Selvi Sarı ile tartıştı. Tartışmayı yatıştırmak isteyen bacanağı Muharrem Arslan da olaya müdahil oldu. Ancak Ahmet Sarı, evde bulunan tabancayla hem eşi Selvi Sarı'ya hem de bacanağı Muharrem Arslan'a ateş açtı. Selvi Sarı ile Muharrem Arslan olay yerinde hayatın kaybetti. Ahmet Sarı, yakalandı.