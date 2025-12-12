Haberler

MEB’den İstanbul Erkek Lisesi’ndeki mağdur öğrencilere özel destek

İstanbul Erkek Lisesi’nde üst sınıf öğrencilerinin 9. sınıftaki 7 öğrenciye zorbalık ve darp uyguladığı iddiaları sonrası ailelerin nakil başvuruları üzerine Millî Eğitim Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık, mağdur öğrenciler ve aileleriyle Ankara’da özel bir toplantı yaparak psikolojik destek sağladı; nakil işlemleri tamamlanan öğrencilerin süreç sonunda okullarına dönebileceğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki zorbalık ve darp iddialarıyla ilgili süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Üst sınıf öğrencilerinin 9. sınıfta okuyan 7 öğrenciye yönelik baskı ve şiddet uyguladığı iddiaları üzerine aileler nakil başvurusu yapmıştı. Millî Eğitim Bakanlığı, mağdur öğrenciler ve aileleriyle Ankara'da özel bir toplantı yaptı. Çocuklara psikolojik danışmanlık sağlandı ve desteğin devam edeceği ifade edildi. Bakanlık yetkilileri, nakil işlemleri tamamlanan öğrencilerin süreç sonunda kendi okullarına dönebileceğini belirtti.