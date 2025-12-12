Leş gibi kokan dönerci skandalı: Belediye işletmeyi kapattı

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 11:51

Hatay 'da zabıta ekiplerinin denetimi esnasında hijyen kurallarına uymayan dönercide mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Zabıta ekiplerinin "Leş kokusu var" dedikleri işletme mühürlenerek, kapatıldı.

İşletmeden görüntüler (İHA)

"BOĞULACAĞIM LEŞ GİBİ KOKUYOR"

Belediye ekiplerinin tepkisi üzerine işletme sahibi kendini, "Akşam dolaba koydum, maksimum 10 saat" diyerek kendini savundu. Zabıta ekiplerinin "Boğulacağım, leş gibi kokuyor" dediği anlarsa işletmedeki hijyensizliği gözler önüne serdi. İşletmenin mide bulandıran haliyse an be an kamerayla kaydedildi. Ürünler imha edilirken, işletme Kırıkhan Belediyesi tarafından encümen kararıyla kapatıldı.

