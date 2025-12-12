Leş gibi kokan dönerci skandalı: Belediye işletmeyi kapattı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimde, pişmiş ve çiğ tavukların aynı dolapta saklandığı dönerci encümen kararıyla kapatıldı. Ekiplerin “Leş gibi kokuyor” sözleri işletmedeki hijyensizliği gözler önüne serdi.
Hatay'da zabıta ekiplerinin denetimi esnasında hijyen kurallarına uymayan dönercide mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Zabıta ekiplerinin "Leş kokusu var" dedikleri işletme mühürlenerek, kapatıldı.
PİŞİRDİĞİ TAVUKLARLA PİŞMEMİŞ TAVUKLARI DOLAPTA SAKLIYOR
Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet dönerciye gerçekleştirdi. Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı dönercide, işletmenin pişirdiği tavuklarla pişmemiş tavukları dolapta birlikte sakladığı görüldü.
"BOĞULACAĞIM LEŞ GİBİ KOKUYOR"
Belediye ekiplerinin tepkisi üzerine işletme sahibi kendini, "Akşam dolaba koydum, maksimum 10 saat" diyerek kendini savundu. Zabıta ekiplerinin "Boğulacağım, leş gibi kokuyor" dediği anlarsa işletmedeki hijyensizliği gözler önüne serdi. İşletmenin mide bulandıran haliyse an be an kamerayla kaydedildi. Ürünler imha edilirken, işletme Kırıkhan Belediyesi tarafından encümen kararıyla kapatıldı.