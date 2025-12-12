Güllü’nün ölümünde çarpıcı detaylar: TÜBİTAK ses kayıtlarını deşifre etti

3 şüpheli Yalova'ya getirildi. (İHA)



GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTI

Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Yakalanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'yu Yalova'dan İstanbul'a taşıyan araç sürücüsü ile şüphelilerin İstanbul'da kaldıkları evin sahibi T.Y. gözaltına alınmıştı. Soruşturmaya dahil edilen son isim ise Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu oldu. Ulu, Kocaeli Gebze'de gözaltına alındı. Arif Ulu'nun çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğu ve denetimli serbestlik kapsamında olduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan Tuğyan Gülter ve arkadaşının, kaçak olarak Gürcistan ya da Fransa'ya gitmek üzere hazırlık yaptıkları belirtildi.





