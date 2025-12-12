takvim-logo

Güllü’nün ölümünde çarpıcı detaylar: TÜBİTAK ses kayıtlarını deşifre etti

Şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Gülter’le ilgili TÜBİTAK’ın deşifre ettiği ses kayıtları ortaya çıktı: Gülter, annesine “Camda kelebek var, alır mısın?” diyerek pencereyi işaret etti. Onu aşağı itti, ardından da “Bay bay” dedi. Olay 6. katta meydana geldi.

Yalova Çınarcık'ta yaşayan ünlü sanatçı Güllü (52), 26 Eylül'de 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, cinayet suçlamasıyla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındı. Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlarda olayın nasıl gerçekleştiğine dair önemli bilgiler yer aldı.

SEVDİĞİ MÜZİĞİ AÇTI
İncelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter'in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı. Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı.Sanatçı, odaya yöneldi.

ÇIĞLIKLA KAMUFLE
Tuğyan, annesine "Camda kelebek var. Alır mısın?" dedi. Güllü, "Bıktım sizden" diye cevap verdi. Bunun üzerine Tuğyan, "Öyle mi? O zaman hadi görüşürüz bay bay" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti. Sonra olayı kamufle etmek için çığlık atarak dışarıya çıktı.

GÖZALTI SAYISI 5'E ÇIKTI
Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Yakalanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'yu Yalova'dan İstanbul'a taşıyan araç sürücüsü ile şüphelilerin İstanbul'da kaldıkları evin sahibi T.Y. gözaltına alınmıştı. Soruşturmaya dahil edilen son isim ise Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu oldu. Ulu, Kocaeli Gebze'de gözaltına alındı. Arif Ulu'nun çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğu ve denetimli serbestlik kapsamında olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Tuğyan Gülter ve arkadaşının, kaçak olarak Gürcistan ya da Fransa'ya gitmek üzere hazırlık yaptıkları belirtildi.