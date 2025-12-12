Haberler

Çok garip hareket: Çaldıklarını yakalanınca geri verdi! Pazarcı kıyağını yaptı

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025

İstanbul Sarıyer Ayazağa'da kurulan semt pazarında iddiaya göre bir çocuk, tezgahlardan birinden eşofman çaldı. İkinci kez pazara gelen çocuk, kendisini fark eden esnaf tarafından yakalandı. Çocuğu iple bağlayan esnaf, çaldığı eşofmanı geri aldıktan sonra serbest bıraktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili konuşan esnaf Ahmet Saydan, "Yakaladık onu. Seni, 'Anadan doğma edeceğim' dedim. 'Abi eşofman git ATM'lerin orada' dedi. Aldı getirdi biz de gönderdik" dedi.

