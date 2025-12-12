Belediye Başkanı'nın öğretmen kızının sır dolu ölümü: Balkondan düştü!
Samsun'da Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan'ın öğretmen kızı Tuğba Şencan, yaşadığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Genç öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili emniyet ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.