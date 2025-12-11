Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 18:18

Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesindeki Vali Erdoğan Gürbüz İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası etkinliği sırasında bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetleri baş gösterdi.

Yüksekova'da Yerli Malı Haftası sonrası gıda zehirlenmesi şüphesi: 40 öğrenci hastanelik oldu. (İHA)





"ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ, YETKİLİLER HASTANEYE KOŞTU"

Hastane yetkililerinden alınan son bilgilere göre, zehirlenme şüphesiyle müşahede altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı gözetim altında tutuldukları öğrenildi. Olayın duyulmasının hemen ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi gören öğrencilerin sağlık durumları hakkında doktorlardan detaylı bilgi aldı.

Yaşanan üzücü olayla ilgili olarak yetkililer tarafından geniş çaplı bir inceleme ve soruşturma başlatıldı.