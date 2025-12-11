Haberler

Tüp mide ameliyatı faciaya döndü! Rojin Elveren öldü: Operasyonu yapan doktorlar Yenidoğan Çetesi'nden

Rojin Elveren, mide küçültme ameliyatı sonrası öldü. Operasyonu yapan doktorların Yenidoğan Çetesi sanıklarından olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025

İstanbul'da yaşayan ve 103 kilo olan Rojin Elveren (19) tüp mide ameliyatı olmak istedi. 2023'de Bağcılar'daki TRG Hospitalist Hastanesi'ne gitti. Operasyonda kalbi durunca öldü. Acılı aile, kızlarının ameliyatı yapan Doç. Dr. Erol Vural ile Dr. Volkan Karataş'a dava açtı. Adli Tıp'ın raporuna göre Rojin ameliyat sırasında iç kanama geçirerek öldü.



HASTANE KAPATILMIŞ

Vural ve Karataş'a 'Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezası verildi. Diğer yandan Karataş ve Vural'ın liderliğini Fırat Sarı'nın yaptığı Yenidoğan Çetesi dosyasında sanık olarak yer aldığı öğrenildi. Bu arada Erol Vural'ın yine mide küçültme ameliyatı olan Semanur Aydın'ın (23) hayatını kaybetmesine ilişkin farklı bir dosyada tutuklu olduğu öğrenildi. Ameliyatın yapıldığı hastanenin 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında kapatıldığı ortaya çıktı.

