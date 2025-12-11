Haberler

Yaşam Haberleri

Stajyer katile ödül gibi ceza... 'Çocuğuna sahip çıksaydın geri zekalı'

Sezin'i hayattan koparan sürücüye 1 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025

Samsun'da stajyer sürücü Hülya Özen (32), Sezin Sezgin'e (10) otomobil ile çarparak ölümüne yol açtı. Kaza sonrası ise Sezin'in annesi Ece Sezgin'e "Çocuğuna sahip çıksaydın geri zekalı" diye hakaret etti. Özen'e mahkeme iyi hal indirimiyle 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sezin'in annesi Ece Sezgin, kararın acılarını katladığını belirterek, "İyi hal indirimi verildi. Bundan daha acı ne olabilir" dedi.

