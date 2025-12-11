Haberler

Sarı serum şüphesi 2 can aldı

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025

Yücel ve Aleyna Birkent çiftinin çocukları Alparslan ve Melisa Rabia zehirlendikleri şüphesiyle hayatını kaybetmişti. İstanbul Eyüpsultan'da 22 Eylül'de Yücel ve Aleyna Birkent çiftinin çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia (2) zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kardeşlerin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, yemeklerden alınan örnekler temiz çıktı. Evin üst katındaki manavın bir bölümünün soğuk hava deposuna çevrildiği, içeriye de işlenmemiş tavukların doldurulduğu anlaşıldı. Depodaki numuneler ise incelemeye gönderildi. Baba Yücel Birkent, "Hastanenin de ihmali var. Oğluma, kızıma önce beyaz serum, ardından sarı serum takılmış. Bu sarı serum da belki bu durumu tetikledi. Üstünü örtbas mı etmeye çalışıyorlar?" dedi.

