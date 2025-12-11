Haberler

Oxford’da büyük onur! Turkuvaz Medya temsilcisi Alpaslan Düven ödüle layık görüldü

İngiltere Oxford Üniversitesi'nde Lobin International tarafından Uluslararası Ülkeye Değer Katanlar (International Value Creators Awards) kapsamındaki törende, Turkuvaz Medya İngiltere Temsilcisi Alpaslan Düven "Uluslararası Ülkeye Değer Katan Ödülü"ne layık görüldü. Törene, KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, bilim, sanat ve iş dünyasından isimler katıldı. Turkuvaz Medya İngiltere Temsilcisi Alpaslan Düven ödülü, Tatar'ın elinden aldı. Düven, "Turkuvaz Medya çalışanları ve şahsıma takdim edilen bu değerli ödül için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

