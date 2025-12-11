Haberler

Kırmızı et üretimini artıracak Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi meyvelerini vermeye başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında sıralamaya giren üreticilere temmuzdan itibaren hayvanlarını teslim etmeye başladığını açıkladı. İlk olarak 60 bin anaç hayvan vermeyi planladıklarını ve başvuranlardan 4 bin 351 kişinin bundan faydalanacağını ifade etti.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 11:57

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında temmuzdan itibaren sıralamaya girenlere hayvanlarını teslim etmeye başladıklarını belirterek, "Bu projede özellikle Türkiye'de kırmızı et üretimine ilişkin anaç hayvan sayısının artırılmasını ve bu yolla da besiciliğe farklı bir perspektif getirmeyi arzu ettik." dedi. Yumaklı, Ankara'nın Polatlı ilçesinde Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamındaki desteklerden yararlanan bir işletmeyi ziyaret etti. İşletmeyi gezerek bilgi alan Yumaklı, AA muhabirine, söz konusu projenin şubatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını anımsattı.

Bakan İbrahim Yumaklı (AA) 5 YILLIK HAYVANCILIK YOL HARİTASINA DAYANIYOR Yumaklı, bu kapsamdaki bütün projelerin 2024 yılının başında açıklanan 5 yıllık hayvancılık yol haritasına dayandığına işaret ederek, yol haritasını birçok noktada adım adım uygulamaya geçirdiklerini söyledi. Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında temmuzdan itibaren belirlemiş oldukları standartlara uygun başvuruların bir yazılımla karşılaştırması sonucu sıralamaya girenlere hayvanlarını teslim etmeye başladıkları bilgisini veren Yumaklı, "Türkiye'de etçi ırklarla alakalı, özellikle anaç hayvan sayısının artırılmasıyla ilgili bir proje. Bu projede özellikle Türkiye'de artık kırmızı et üretimine ilişkin anaç hayvan sayısının artırılmasını ve bu yolla da besiciliğe farklı bir perspektif getirmeyi arzu ettik." diye konuştu.