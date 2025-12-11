Haberler

Güllü’nün kızı Tuğyan Gülter kaçarken yakalandı!

Şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili ‘cinayet’ iddiası güçleniyor. Kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Nur Ulu’nun alınan 3 ifadesinde de çelişkiler olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025

Güllü 26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin terasından düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın sevilen şarkıcının ölümüyle ilgili harekete geçti. Savcılığa Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında suç duyurusunda bulunan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in aile dostuna "Annemi öldürdüm" mesajı attığını söyledi. CMK çerçevesinde yapılan iletişim analizleri ve konum çözümlemelerinde, Gülter'in olağan dışı temas trafiği içine girdiği ve belirli adreslerde kısa süreli, yoğun hareketlilik sergilediği tespit edilince takip derinleştirildi. Gülter ile koordineli hareket ettiği belirlenen Sultan Nur Ulu da aynı kapsamda izlemeye alındı ve iki ismin eşgüdümlü hazırlıkları soruşturma tutanaklarına işlendi. Önceki gece de Gülter ve Ulu, İstanbul Büyükçekmece'de valizleriyle birlikte yurt dışına kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Gülter ile Ulu'nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkilerin olduğu kaydedildi. Bu arada operasyonda Gülter ve Ulu ile aynı evde gözaltına alınan 17 yaşındaki İrem isimli kişi serbest bırakıldı. Gülter ile Ulu'yu Yalova'dan İstanbul'a aracıyla götüren kişi ile İstanbul'da kaldıkları evin sahibi ise gözaltına alındı.

