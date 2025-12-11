Haberler

Yaşam Haberleri

Görme engelli öğretmen Zeynep Temirci! Müzikle öğrencilerin hayatına dokunuyor

Görme engelli öğretmen Zeynep Temirci! Müzikle öğrencilerin hayatına dokunuyor

Zeynep Temirci, doğuştan görme engelliydi. Braille alfabesiyle başladığı eğitim yolculuğunu başarıya dönüştürdü. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden 2017 yılında mezun oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025

Paylaş







Zeynep Temirci, doğuştan görme engelliydi. Braille alfabesiyle başladığı eğitim yolculuğunu başarıya dönüştürdü. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden 2017 yılında mezun oldu. Kahramanmaraş'taki Mehmet Akif İnan İmam Hatip Ortaokulu'na atandı. Tam 6 yıldır öğrencilerin hayatına melodilerle dokunan Temirci şunları söyledi: Dersi daha çok eğlence havasında işlemeye çalışıyoruz. Öğrencilerimin farklı hedefleri var, kimisi hukuk, kimisi tıp okumak istiyor. Yine de müziği dinlendirici buldukları için derslerimizde keyifli zaman geçiriyoruz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN