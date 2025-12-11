Haberler

Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor... Uzman isimler konuşacak

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025

Türkiye finans sektörünün geleceğine ışık tutacak 5. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri, bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği zirve; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'un açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar'ın moderatörlüğünde, banka genel müdürlerinin katılımıyla yapılacak panelde "Bankacılığın Geleceği" masaya yatırılacak. Katılım Bankaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Akben "Katılım Bankacılığında Türkiye İçin Fırsatlar", Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop "Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı Perspektifinden Finans Ekosistemi", Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı "Bankacılık Dışı Finansın Görünümü", Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen "Sigorta Sektörünün Geleceği", TSPB Başkanı Pamir Karagöz de "Sermaye Piyasalarının Bugünü ve Yarını" başlıklı sunum yapacak. Arsavev Başkanı Bülent Öztürk, Corendon Group Finans Danışmanı Batuğhan Karaer, Pazaryeri ve E-Ticaret Genel Müdürü Onur Bayhan'ın da sunumlarıyla katkı yapacağı zirvede, sermaye piyasalarının geleceği de masaya yatırılacak. Bu yıl 13. kez düzenlenecek Para Sohbetleri, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşecek.

Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'in katılımıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek zirvede, finans ve sermaye piyasalarının geleceği masaya yatırılacak.

