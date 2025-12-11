Haberler

Yaşam Haberleri

Elazığ’da 300 yıllık el yazması hazinesi! Öğretmen Mollabey aile mirasını koruyor

Elazığ’da 300 yıllık el yazması hazinesi! Öğretmen Mollabey aile mirasını koruyor

Elazığ'da yaşayan öğretmen ve yazar Serdar Mirza Mollabey, dedesi ve babasından kendisine miras kalan yaklaşık 300 yıllık el yazması kitabı özenle koruyor. , Osmanlıca ile Farsça ifadelerin iç içe geçtiği üç farklı bölümden oluşan eser; Osmanlı dönemine ait eğitim notları, kişisel gözlemler, dualar ve şiirleri bir arada barındırmasıyla dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025

Paylaş







Elazığ'da yaşayan öğretmen ve yazar Serdar Mirza Mollabey, dedesi ve babasından kendisine miras kalan yaklaşık 300 yıllık el yazması kitabı özenle koruyor. , Osmanlıca ile Farsça ifadelerin iç içe geçtiği üç farklı bölümden oluşan eser; Osmanlı dönemine ait eğitim notları, kişisel gözlemler, dualar ve şiirleri bir arada barındırmasıyla dikkat çekiyor. Aile büyüklerinden kuşaktan kuşağa aktarılan kitabın, Mollabey'in dedesinin dedesinin babası tarafından kaleme alındığı biliniyor. Eserin ilk bölümünde, matbaanın Osmanlı'ya yeni girdiği yıllarda medreselerde okutulan "Talim-i Müteallim" adlı ders kitabının el yazısıyla çoğaltılmış bir nüshası bulunuyor. Yazar, metni çoğaltırken dönemin coğrafi yapısına, eğitim hayatına ve ilim yolculuklarına ilişkin kişisel notlar da eklediği görülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN