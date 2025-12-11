Haberler

Çelik Kubbe’ye uzay gözü... Tehditler atmosfer dışında imha edilecek!

ASELSAN, Çelik Kubbe'nin hipersonik tehditleri önleyebilmesi için yeni çalışmalara başladı. Yerde konuşlu hava ve füze savunma sistemlerinin sınırlı reaksiyon süresi ve görüş açısı nedeniyle, hipersonik ve balistik tehditlere karşı uzay tabanlı lazer ve kinetik önleme sistemleri konuşlandırılacak.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025

ASELSAN, Çelik Kubbe'nin hipersonik tehditleri önleyebilmesi için yeni çalışmalara başladı. Yapay zekâ destekli işletimleri gündeme aldı. Buna göre yerde konuşlu hava ve füze savunma sistemlerinin sınırlı reaksiyon süresi ve görüş açısı nedeniyle, hipersonik ve balistik tehditlere karşı uzay tabanlı lazer ve kinetik önleme sistemleri konuşlandırılacak. Bu sistemler, füze tehdidini atmosfer dışında etkisiz hale getirme kapasitesine sahip olacak. Ayrıca İHA'lar; kara, deniz, hava ve uzay görevlerinde keşif, gözetleme ve hasar değerlendirilmesi görevlerine ilave olarak, farklı görevlerde de etkin olarak kullanılacak.

SİSTEMLER SİSTEMİ

Planlanan sistemlerin bir arada ve tam entegre çalışmasını sağlayacak sistemler sistemi ÇELİK KUBBE ile etkinlik sağlanacak.

