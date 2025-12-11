Haberler

Yaşam Haberleri

Burdur’da kalorifer kazanı patladı: Alevler evi sardı

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 05:36

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir evde kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın paniğe yol açtı. Alevler kısa sürede bütün evi sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yan taraftaki binaya sıçrama riski bulunan yangına ekipler hızla müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı.

Yangın, Gölhisar'a bağlı Yusufça Kasabası'nda meydana geldi. M.Y.'ye ait evde kalorifer kazanının patlamasıyla başlayan alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yoğun çabanın ardından yangın bitişikteki eve ulaşmadan söndürüldü.

Yangında evde büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.