Bu yıl ‘AI’ için heyecan verici! Gelişmeleri benimseyip sonrakini bekliyoruz
Bu yıl yapay zeka (AI) için çok heyecan verici bir yıl olduğunu dile getiren GenAI Works CEO'su Steve Nouri, dünyadaki farklı ülke ve şirketlerden çok farklı inovasyon haberi alındığını söyledi. Nouri, "Yapay zekada o kadar hızlı gelişmeler yaşanmaya başladı ki artık bir model çıktığında hemen onu benimseyip yeni modeli beklemeye başlıyoruz" dedi.