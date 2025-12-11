Ayrılık cinneti! Uzman Çavuş baba evine sığınan eşini ve kayınpederini bıçakladı
Yozgat'ta yaşayan Ayşenur Bölükbaşı (30), 8 yıllık eşi Uzman Çavuş Yasin Bölükbaşı'ndan (38) ayrılmak istedi. Baba evine gitti. Yasin Bölükbaşı bu durumu gururuna yediremedi. Kayınpederinin evine gitti. Eşi görüşmek istemeyince sinirlendi. Kayınpederinin evini bastı. Eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Kayınpederini de bıçakladı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.