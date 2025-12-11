Haberler

Artvin’de özel evlat hikâyesi! Özkara çifti lizensefalili kızları Sinem’e adandı

Artvin'de Ayşe-Bilgi Özkara çifti 24 yıl önce kızları Sinem’i kucakladı. Sinem’in lizensefali (beynin kıvrımlarının oluşmaması, düz beyin) hastası olduğu anlaşıldı. Özkara çifti hayatlarını Sinem’e adadı.

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025

Artvin'de, Ayşe-Bilgi Özkara çifti 24 yıl önce kızları Sinem'i kucakladı. Sinem'in lizensefali (beynin kıvrımlarının oluşmaması, düz beyin) hastası olduğu anlaşıldı. Özkara çifti hayatlarını Sinem'e adadı. Özverili anne-baba, cihazlara bağımlı hale gelen kızlarının tüm ihtiyaçlarını şefkatle karşıladı. Emekli öğretmen anne Ayşe Özkara, "Kızımız gözleriyle 'Anne', 'Baba' diyor. Bizim üzüldüğümüzü, sevindiğimizi anlıyor" dedi. Anne Özkara, "Özel bir çocuğun, özel bir anısı olsun" düşüncesiyle Sinem'in hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları da kaleme aldı. "Her Şey Seninle Özel" adlı bir kitap yazdı.

