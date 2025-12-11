17 Ağustos depreminde 195 kişinin ölümünden sorumlu olan Veli Göçer hayatını kaybetti
17 Ağustos 1999 Marmara depreminde Yalova Çınarcık'taki 11 binası yıkılan ve 195 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Veli Göçer, hayatını kaybetti. Depremin simge müteahhidi, 18 yıl, 9 ay ceza almış 7.5 yıl hapis yattıktan sonra cezaevinden çıkmıştı. 76 yaşında vefat eden Göçer'in cenazesi Pendik 15 Temmuz Camii'nde düzenlenen törenin ardından, Sultanbeyli'de toprağa verildi.