Takvim’e konuştu ihraca zorlandı! 'İstifa ediyorum' dedi
CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Takvim. com. tr'ye yaptığı açıklamada, "Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz" diyerek tepkisini dile getirdi. Çakır, bu açıklamaları nedeniyle "kesin ihraç talebiyle disipline" sevk edildi. Bunun üzerine Çakır, "CHP beni ihraç edemez ben istifa ediyorum" dedi.