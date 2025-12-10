Haberler

Şüpheli intiharda cinayet bulguları çıktı

10 Aralık 2025

İzmir Karabağlar'da yaşayan Ece Yılmaz (25), 27 Mayıs 2023'te hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi T.Y. tarafından evin mutfağındaki doğal gaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Yapılan incelemeler sonrası ölüm, polis kayıtlarına intihar olarak geçti. Anne Halime Ocakdan, kızının ölümünün şüpheli olduğu gerekçesiyle konunun peşine bırakmadı. Ailenin avukatı Kubilay Buber ise Yılmaz'ın intihar etmediği ve cinayete kurban gittiği gerekçesiyle geçen hafta cuma günü savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Buber, "Veriler cinayetle ilgili ciddi kanaat uyandırmaktadır. Biz verileri ilettik. Daha da ileteceğimiz veriler olacaktır" dedi.



Ece Yılmaz'ın annesi Halime Ocakdan (46) "Kızım 25 yaşında toprak altında nasıl çürüyorsa onlar da dört duvar arasında çürüsün" dedi.

